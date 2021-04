Vennad Kalamehed jäävad härrasmeesteks nii naftaplatvormil, restoranis kui marketis kärusid lükates

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui Kalev Kalamees (69) ligi neli aastat tagasi Kvartali kaubanduskeskuses klienditeenindajana alustas, ütles ta otse välja, et seda vormiriietuse T-särki ta selga ei pane, sest näeb selles jube välja. Võttis kodust kaasa oma sinise triiksärgi ja pani kikilipsu lõua alla.

"Nüüd kui inimesi poes vähe käib, on mul nendest noortest naistest, kes kassas istuvad, täitsa kahju. Istuvad, loevad kojuminekuni tunde ja minuteid. Aga kui sa neid lugema hakkad, liigub aeg aeglaselt! Olen neile öelnud, et mida te siin istute ja igavlete, minge, õppige midagi!” jutustab Kalev Maire Aunastele ega varjagi, et siis, kui oli tema õppimise aeg, meeldisid talle raamatutest rohkem ilusad tüdrukud ning kõik see, mis noorusega kaasas käis.