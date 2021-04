Vaata, millised igas köögis leiduvad vürtsid ja ürdid teevad sind terveks!

Maitseained annavad toidule maitset, aga lisaks sellele mõjutavad need meid oma keemilise koostise ja toimeainete sisaldusega. Tavapäraselt vürtsitavad toite rohkem soojemate piirkondade elanikud. See on ka igati mõistetav, sest hinnatumad vürtsid kasvavadki troopilistel aladel ning sealsetel inimestel on nende kasutamises head teadmised ja pikaaegne praktika.

Aasia maadest alguse saanud ajurveda teadus, mida võib teisiti nimetada ka eluteaduseks, on aastatuhandeid vana tervise ja pika eluea terviklik süsteem. Ajurveda annab meile õpetuse, mis on meie keha ja vaimu jaoks parim eluviis ning jagab palju teadmisi, kuidas vajadusel keha ja hinge ravitseda ja toetada.