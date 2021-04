Paikre prügila näitab ulmelisi sortimisandmeid

Pärnu linnale kuuluv Paikre prügila väidab, et tal on sorteerimisliin, millel võetakse segaolmejäätmetest välja enam kui pool materjalist, et suunata see ringlusse. Tegelikult on põhjust kahtlustada, et enamik sellest kraamist läheb ikkagi prügilasse, aga saastetasu maksmata.