Eestis proovitakse kasvatada maltsa, mida söövad indiaanlased ja kosmonaudid

See supertoit on kinoa ehk tšiili hanemalts. Inkade püha taim quinoa tähendab tõlkes “seemnete ema”, aga see oli nii väärtuslik, et seda nimetati ka asteekide kullaks.

„Kinoa maitseb mulle väga ja söön seda palju. See on gluteenivaba, nagu ka tatar ja kanep,” rääkis Mari-Liis Hendrikson, kes koos ema Annikaga valmistab Valgamaal kanepist ja tatrast nii söömiseks kui pealemäärimiseks mitmesuguseid tooteid.

Nii hakkaski ta uurima, kuidas kinoad Eestis kasvatada. Tuli välja, et Taanis on aretatud meie kliimasse sobivaid sorte. Lõuna-Mehhikost pärit sortidele ei sobi ju meie suvised pikad päevad.