Käes on aeg jalgrattasõiduks. Mida peaks enne kontrollima?

Igati kiiduväärt, kui panite jalgratta kuuri või keldrisse juba puhastatult, sest porist ja mustusest on kõige hõlpsam lahti saada vahetult pärast jalgratta määrdumist.

Kett on jalgratta üks olulisem osa, mida tuleb puhastada ja hooldada regulaarselt, kevadsuvisel ajal vähemalt kord kuus.

Jalgratta rehvide pumpamiseks on kõige praktilisem abivahend manomeetriga varustatud pump.