Ära viska asju minema, vaid riputa internetti!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tartus Supilinnas tegutsevas lasteaias ehitavad põngerjad kastidest onni. Need kastid on aga pärit Tallinnast, ühest renoveerimisele läinud lasteaiast.

“Saime väga asjalikke puidust mänguasju, mulle oli täitsa üllatav, et Tallinna lasteaed soovis neist lahti saada,” ütles Tartu Luterliku Peetri kooli haldusjuht Kairi Kuusik. Tartus ja Põlvas tegutseval erakoolil, kus on ka lasteaiarühmad, õnnestus saada suur hulk vajalikku mööblit ja muud kraami tänu Smartswap.com-i platvormile.

See on ringmajanduskeskkond, kus inimesed saavad asju ära anda ja saada tasuta. Tuleb vaid teha pilt ja see keskkonda üles laadida.

Statistika kohaselt jääb ju kõigist asjadest, mida üritatakse veebis teisele ringile müüa, 40% müümata. Mis tähendab, et kodudes ja töökohtades seisab tohutult palju mittevajalikku kraami.