LOODUSSEADUSED | Kaljukotkas Helju sõi oma muna ära

Esmaspäeva varahommikul lahkus kaljukotkas Helju, kelle tegemisi saab jälgida Kotkaklubi veebikaamera vahendusel, pesalt. Ning kui ta kolme tunni pärast naasis, hakkas oma muna puruks nokkima. Lõpuks sõi Helju oma 21. märtsil munetud muna, mida ta oli isalind Kaljuga kordamööda haudunud, ära.

Kümne aasta jooksul, mil Kotkaklubi veebikaamera on kaljukotkaste pesaelu jälginud, on varemgi paar korda juhtunud, et munad või kolmepäevane kotkapoeg “kadusid” ajal, kui emane oli rahulikult pesal. Nüüd õnnestus aga pesakonna suuruse korrigeerimist esimest korda pealt näha.