UURING | Eesti talujuustudel on rääkida oma lugu ja see on edulugu

Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) tegi oma liikmete hulgas küsitluse, et väiketootjate olukorda täpsemalt kaardistada ja aru saada, kus on suuremad murekohad.

Väikeettevõtete müügimahud on keskmiselt kahanenud ca 35%, kellel rohkem, kellel vähem. On ettevõtteid, kelle käibe langus on olnud ka kuni 70%.

Kõige rohkem on kriisiaja piirangud mõjutanud talusid, kelle suurim sissetulek on tulnud turismiteenuste osutamisest ja laatadel või üritustel oma toodangu müügist. Enamik laatade kliente on ära kadunud, nad olid väga suur osa senisest klientuurist.

Samuti on märgatavalt vähenenud restoranide tellimused taludelt, ning kogused, mida restoranid on sisse ostnud, on kõvasti väiksemad kui enne piirangute algust. Paljude talude jaoks on need üldse lõppenud.