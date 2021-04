KAART | Ilmus vaktsineerimisstatistika omavalitsuste lõikes. Vaata, kuidas sinu kodukandis läheb!

Näiteks Harjumaal, kus tervikuna on vaktsineeritud 16,96% täisealisest elanikkonnast, on eeskujulikuim omavalitsus Kuusalu vald, kus vaktsineeritud tervelt 26,79% täisealistest. Maardus aga on seevastu vaktsineerituid vaid 9,15%.