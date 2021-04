Vaata siit, mida Maamajanduse eris veel kirjutatakse!

Mullune ilmastik ja rohukasv muutsid hea silo tegemise keerukaks. Sagedamini esinenud probleemid olid madal toiteväärtus, vilets käärimine, liiga kõrge kiudainete sisaldus, võihappe sage esinemine. See kõik kokku muutis möödunud hooaja silode kvaliteedi viimaste aastate madalaimaks. Millest see kõik tingitud oli ja kas eesseisval hooajal on võimalik seda vältida?