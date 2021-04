FOTOD | Tori hobused kolisid uutesse esinduslikesse korteritesse

„Meie missioon on ohustatud rahvuslike tõugude – eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse – säilitamine ning tutvustamine,” rõhutab Toti Hobusekasvandsue juahtuse liige Merike Lang. „Kõikide nende esindajad on kasvanduse 58 elaniku hulgas ka ilusti olemas.”

Ta lisab, et kui ratsahobustega tegeldakse Eestis palju, siis tööoskustega hobuseid on vähem. „Meie eesmärk on säilitada ka tööhobused ja hobutöö oskused,” lisab Lang, tuues esile hobuste kasutamise metsatöödel. Samuti on oluline, et oleks hobuseid, kes vankri ees käia oskavad.