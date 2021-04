Uus kuivatikompleks lubab vilja müügi aega valida

Vaata siit, mida Maamajanduse eris veel kirjutatakse!

Kõige eesrindlikumad on uute kuivatite ehitamisel olnud viljakasvatajate ühistud. Nii avati mullu oktoobris tulundusühistu Vooremaa Viljakasvatajad kuivati Jõgevamaal Õuna külas, mis on OÜ Agroekspert kõige kaasaegsem ja tehnoloogia poolest täiuslikum viljakuivati. See võimaldab läbi lasta 55 tonni vilja tunnis. Gaasipõletite võimsus on 5200 kW, niiskuse eraldus 5% tunnis ja viljapunkrite kogumahutavus 10 000 tonni.

Tegu on multifunktsionaalse kuivatiga, nagu neid tänapäeval põhiliselt ehitatakse, sest põllumehe vajadused võivad varieeruda – teinekord on tarvis kuivatada suuri koguseid, samas võib vahesid sisse tulla.