Voronja galerii avamise ja pidamise taga on missioonitunne. See avati ajal, kui Tartus galeriisid suleti.

"See on inimese elementaarne vajadus kaunistada oma keskkonda. Iga järgmise põlvkonna kunstnikud tulevad välja uutmoodi maailmatõlgendusega. See kõik pakub huvi. Uudishimu on meisse sisse kodeeritud, Ja Voronja galerii oli meiepoolne panus anda kunstnikele võimalus oma teoseid näidata," selgitab galerist Raul Oreškin, miks kunsti müük edeneb vaatamata koroonapandeemiale.