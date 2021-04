Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Kahe Johannese kirjavahetus on panoraamne vaade kogu Eesti, aga ka Euroopa kultuuriloole läbi aastakümnete. Sõprade jutt keerleb peamiselt just kirjanduslike teemade ümber, kuna see huvitab neid mõlemaid enim. Tagasi ei hoita ka kriitilisi värve, kus see nende meelest asjakohane on. Nii saame teada mõndagi sellist, mida ametlikud kirjanduslood ei kajasta.