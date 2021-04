Lahkunud Märt Müür oli sõnakas ja põhimõttekindel, sirge seljaga teleajakirjanik

Eesti Televisooni põllumajanduslik saatesari „Viljaveski“ oli omal ajal maainimeste seas väga vaadatav. Seda sarja tegid aastatel 1982-1992 saatejuhid Mati Narusk, Märt Müür ja Rein Hanson. Need mehed sõitsid läbi kogu Eestimaa ja rääkisid tuhandete maainimestega, tuues kogu toonase põllumajanduse võlu ja valu vaatajateni.

„On põllumehe töö üks tore töö, kuigi ilmataat su närve vahel sööb…“ kõlas reibas taustamuusika põllul rassivatele meestele, kes põlvist saadik poris loomapeete koristasid,“ meenutas kauaaegne kolleeg televisooni päevilt Mati Narusk, et sellised olid kunagised teleseriaali „Viljaveski“ vaatajad, kellega kolm tuntud saatejuhti ikka ühte sammu astusid, kui maaelu läbi telepildi vaatajateni tõid.

„Märt Müür oli veskimeeste peres üks põhimõttekindlamaid ja sõnakamaid, sirge seljaga telemees ja põllumajandusajakirjanik, kahjuks sai tema eluramm ja jaks otsa,“ ütles Mati Narusk.

Ta meenutas, et Märdi eluloo sisse mahtus karme ja ehedaid eludraamasid, alates lapsepõlveaastatest Siberis, agronoomipõli Tänassilmas, ajakirjanikutöö televisioonis ja dokumentaalfilmide tegemine keerulistel aegadel.