Kas looduskaitse on riik riigis? Ekspert vilistab korra, kull lendab üle ja hüvasti metsamajandamine

Maaomanike hinnangul on see reegel, et nad saavad oma metsades planeeritavast kaitsest viimasena teada. Keskkonnaamet peab seda erandiks.

Metsaomanik pole iial oma maal kaitsealust lindu näinud või on pesa ammu katki, ametkond aga kinnitab, et nende ekspertiis on pädev.

Omanik otsuseid mõjutada ei saa. „Pole oluline, kelle maaüksusel pesa asub,” ütleb keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit. „Kaitsealuse maa hulga määrab ennekõike ohustatud liikide vajadused,” lisab kaitse planeerimise osakonna juhataja Taavi Tattar.

Kolm metsaomanikku räägivad oma lood, kus peategelasteks on kotkad, kullid ja lendorav. Küsisime keskkonnaametilt selgitusi, aga vastused tekitavad pigem lisaküsimusi.