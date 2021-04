Irja Lutsar: vaktsiini ei tehtud selleks, et inimesed saaks minna Korfule suvitama või ööklubisse

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Teie olete vaktsineeritud ja mina olen saanud ühe doosi Pfizerit. Kas omavahel vesteldes peaksime siin praegu maske kandma?

Põhimõtteliselt ei peaks. Avalikus ruumis ma kannan maski, seal on liiga raske vahet teha, kes on vaktsineeritud ja kes mitte. Minu kabinet ei ole avalik ruum ja oma töökollektiivis koos olles me ei ole siin maske kandnud, nagu ka mitte pere keskel. Mis mõte siis vaktsiinil üldse oleks?

Praeguse kogemuse kohaselt tundub, et vaktsiinid suudavad kaitsta?

Väga hästi suudavad. On olnud juhtumeid, kus peres on vaktsineeritud meditsiinitöötaja ning kui keegi teine perest haigestub, siis tema jääb terveks või siis on sümptomid väga kerged.

Minu teada on olnud vaid üks juhtum, kus vaktsineeritud inimene on raskete sümptomite tõttu haiglasse sattunud.

Miks on nii, et mõnel viiruse läbipõdenul või vaktsineeritul on väga vähe antikehasid?

Keegi ei tea seda. Kas on tegemist geneetilise eripära või millegi muuga... Neid juhtumeid on rahvastiku hulgas alla ühe protsendi. Ei mina ega perearstid – me ei soovita antikehade testi teha. See ei anna mitte midagi. Isegi kui antikehasid ei ole, ei tähenda see, et immuunsust ei ole. Võimalik, et mälurakkudes on see info ikkagi olemas.