Saaremaa pereäri sai kasemahla Saksamaal suure poeketi letile

„Kuigi on ka teisi Eesti kaubamärke, kes on ühte või teise Rewe poodi oma tooteid müüki saanud, ei tea ma ühtegi teist, kes oleks suutnud saavutada keskse listingu Rewes või mõnes teises TOP3 jaemüügiketis Saksamaal“ tõdeb Öselstuff OÜ tegevjuht ja kaasasutaja Anne-Liis Theisen, kes elab ise juba 10 aastat Saksamaal.

Lisaks Saksamaa jaemüügi edule on ÖselBirch kaubamärgi tooted alates tänavu jaanuarist listitud ka ühes suurimais saksakeelses keeleruumis tuntud mahetoidupoeketis Alnatura, millel riigi peale 107 kauplust. Hetkel on aktiivne listing antud keti Šveitsi poodides, ettevõte planeerib aga listingut laiendada ka Saksamaa ja Austria poodidesse.

Saaremaalt Saksamaa turule

Öselstuff OÜ on pereettevõte Saaremaalt, kes turustab kaubamärgi ÖselBirch all Eestis, Saksamaal, Sveitsis ja UK-s kasemahlajooke.



2016. aastal asutasid Saaremaalt pärit 4 õde-venda Öselstuff OÜ eesmärgiga pakkuda tavalistele karastusjookidele tervislikku ja maitsvat alternatiivi.



Pärast edukat ühisrahastusprojekti Kickstarteris sisenes ÖselBirch 2017. aastal Eesti turule. Eestis on täna ÖselBirch tooted leitavad suuremates toidupoodides (Prisma, Rimi, Selver, Stockmann) ning kohvikutes ja restoranides üle Eesti. Looduslikkus, tervislikkusele orienteeritus ja jätkusuutlikkus on ettevõtte tähelepanu keskmes alates tootmisest kuni tulu jaotamiseni, koostööd tehakse ka MTÜga World Cleanup Day ja Plant-for-the-planet.org.



Öselstuff OÜ on oma kasemahlajooke Euroopa turgudel müünud alates 2019. aastast ning hetkel on saadaval kokku 7 erineva maitsega kasemahlajooki.