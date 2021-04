Selliste sarvede eest saaks kütt kuldauhinna, põder aga viskas need niisama maha

Nõnda uhkeid sarvi satub looduses kolajatele ette harva. Pigem leitakse mitut mõõtu pulksarvi, sest võimsaid kühvelsarvi kasvatavaid põtru on ajaga lihtsalt vähemaks jäänud.

Sarvede peale sattunud Geili Tuuling rääkis, et metsas sarveotsingul on ta varemgi käinud, kuid seekord oldi koos elukaaslasega niisama jalutamas. Sarved on rohus olnud kindlasti juba paar suve ja talve, sest ülemöödunud aastal leidis Tuulingu elukaaslane samas kandis teise samasuguse sarve. Nüüd saadi kahe peale paar kokku.

“Selline kümne haruga sarv on ikka päris eriline. Paljud jahimehed on öelnud, et nad ei teadnudki, et Saaremaal üldse selliseid põtru enam ongi,” sõnas Tuuling.

Zooloog ja tuntud põdrauurija Jüri Tõnisson rääkis, et kühvelsarved on põdrapullidel aja jooksul harvemaks muutunud – tegu on arhailisema sarvetüübiga, mis viitab sellele, et kunagi varem olid põdrad suuremad.