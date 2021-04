Lastele on kingitud juba 800 jalgratast! Aita neile ka kiiver osta!

Heategevusprojekti "Igale lapsele jalgratas" raames on lastele annetatud juba 800 jalgratast. Et need saaks ka hooldatud ja iga rattaga saaks laps ka kiivri, on suurprojektil tarvis veel lisatoetust.

Maaleht 1