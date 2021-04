TÜ kliinikumi COVID-19 osakonna juht: kui saame sügiseks 70% vaktsineeritud, siis sellist sügis-talve meil enam ei tule

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

COVID-19 osakonnas on kõik patsiendid paigutatud kahestesse palatitesse. Valdav osa patsientidest saab hapnikravi, sest hingamispuudulikkus on peamine põhjus, miks haiged haiglaravi vajavad.

Koridori ühe ukse taga on ka intensiivpalat, kus on osakonna kõige raskemad patsiendid.

Keskmiselt viibitakse COVID-19 tavaosakonnas arsti sõnul nädal aega. „Aga on ka neid, kelle haiglaravi kestus on oluliselt pikem. Sõltub, millal inimene haiglasse jõuab. Kui juba saabudes raskes seisundis, siis on haiglaravi kestus ka pikem,” selgitab ta.

Doktor Kallaste astub esimesse palatisse. Vanem mees istub oma voodi peal, hapnikuvuntsid ees – lisahapniku saamiseks – ja teatab, et tal on juba palju parem. Samal ajal kui doktor Kallaste tema kopse kuulab, jutustab mees, kuidas haiglasse jõudes oli ta väga nõrk, kuid lisahapniku saamine muutis kohe enesetunnet.