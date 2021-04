Mööblitootja pakub tasuta nahka, taaskasutusplatvorm ootab koostööle teisigi tootjaid

Lihtsalt öeldes on ringmajanduse eesmärk luua võimalikult väikeste kadudega tootmis- ning tarbimissüsteem, mille üks olulisemaid eesmärke on toorme täielik ärakasutamine.

Ehkki tänapäevased tootmissüsteemid on optimeeritud üsna efektiivseteks, ei ole selleni veel jõutud, et toormaterjal kasutada ära nõnda, et kohe mitte midagi alles ei jääks. Lahenduseks oleks aga suunata ülejäägid sinna, kus neid kasutada soovitakse. Üldjuhul rändab tootmisel rakenduseta jäänud tooraine nimelt kas prügimäele või põletamisse.

“Ehkki enamik tootjaid sellest kõva häälega ei räägi, on materjali ülejäägid - vähemal või suuremal määral - kitsaskohaks kõikide tootjate jaoks,” ütleb ringmajanduskeskkonnaga SmartSwap liitunud ettevõtte Eesti Sohva juht Priit Pettai.