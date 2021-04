Jüriöö Märgutuled 2021 – Patikal nähakse nii karu kui kogetakse pealinna hingust

Kõigele vaatamata on Patikal oma kestvad traditsioonid, näiteks jaanituled. Need said alguse kogukonna jaanikutest ja kasvasid aastateks 2013-2017 (koostöös BGM Managementiga) üle Eesti kuulsateks jaanituledeks, millel esinesid vinged ansamblid. Pärast selle ürituse ümberkolimist vallakeskusesse Jürisse on kohalik jaanituli jätkunud väiksemas ja hästi rahulikus mahus.