Žürii valis aasta kalandusteoks keskkonnasaate „Osoon”

Veestik ja kalad kui looduse peegel

Sander Loite, üks saate tegijatest, ütleb, et vete seisund ja kalade elutegevus on läbi kõigi aastate olnud üks olulisi teemasid. Lisaks sellele, et kalad on huvitavad, on nad ka hea peegel ja indikaator, andmaks märku, mis toimub keskkonnas tervikuna.

„Veekogude ja kalade jälgimine annab märku, mis seisus on keskkond. Kui on näha, et liigid kaovad või kalu jääb vähemaks või nende populatsioonid on nõrgad, siis on selge, et selles elupaigas on probleeme,” arutleb Loite ja ütleb, et „Osoonis” pole olnud ühtegi hooaega, mil kalade elu poleks kajastatud. Teemasid on olnud seinast seina: kalade seirest, kalapüügist, kalakaitsest kuni veekogude seisundi parandamise ja rändetakistuste eemaldamiseni.