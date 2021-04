FOTOD | „Juht on langenud.” Kuramaa metsast leiti II maailmasõja lõpu dokumente, hügieenitarbeid ja muud

Tegemist on fragmendiga Natsi-Saksamaa laevastiku suuradmiral Karl Dönitzi 1945. aasta 1. mai käskkirjast Saksa relvajõududele. Adolf Hitler oli päev varem sooritanud enesetapu ja tema määratud asetäitja Dönitz kutsus oma esimeses käskkirjas üles vastupanu jätkama.

Kasti koos dokumendiga, mis oli adresseeritud peamiselt lätlastest koosnevale 19. Relvagrenaderide SS-diviisile, leidis üks ajalooentusiast aprilli teisel nädalavahetusel Kuramaa endistest lahingupaikadest.

„See ei anna mulle endiselt rahu. Leidsin selle kasti pühapäeval ega saanud terve öö magada. Mõtlesin kogu aja sellele leiule. Mõistsin kohe, et see on midagi väärtuslikku," ütles Läti Delfile kuramaalane Jānis (nimi muudetud), kes kasti maast välja kaevas. Ilmselt maeti see maha II maailmasõja lõpus, 1945. aasta mais.

Väärtuslikke esemeid sisaldanud kast leiti Brocēni piirkonnas asuvast Remte vallast.

"Sõitsin läbi kõndima neid samu kohti, kus kõik on juba käinud. Olin kuskilt lugenud, et Remte mõisas kapituleerusid 1945. aasta mais Läti üksused. Uurisin Läti Riigimetsade nutirakenduse kaardilt reljeefimudelit, leidsin sellelt mingid punkrid ja hakkasin mööda neid jalutama," rääkis Jānis.

