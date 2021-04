"Hakkliha müük kasvas 118%." Muudatus tuntud toote pakendis kasvatas kõvasti müüki, hoidis kokku kolm rekatäit plasti

Mullune suurim edulugu plastpakendite seas oli Maks & Mooritsa uus hakklihapakend. Senisest poole vähem plasti, lisaks võtab külmikus vähem ruumi. Ka ajastus läks täppi – mõni nädal enne mullukevadist eriolukorda turule toodud uues pakendis hakkliha krabati ostupaanika ajal nagu sooje saiu ja topiti kodustesse jääkappidesse.

“Hakkliha müük kasvas 118%. Uskusime, et tarbija hindab mugavust ja keskkonnasäästlikumat pakendamist, ent taolist edu ei osanud me ette näha,” tunnistas Atria lihatööstuse müügidirektor Meelis Laande.

Aasta jooksul hoiti tänu uuele pakendile kokku 59 tonni plasti ehk kolm rekatäit tihedalt kokku surutud toormaterjali.

Ka teised tööstused ponnistavad, et olla keskkonnast hoolivatele tarbijatele meele järele. Loe, mida on ette võtnud liha-, piima-, leiva-, köögivilja-, magusa- ja joogitööstused.