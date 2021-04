Jordaania kaamelid hakkavad nüüd Eesti heina sööma

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kevili alustas heintaimede kokkuostu katseliselt nelja aasta eest. Nüüd on asi sealmaal, et tehas, kus neist ekspordiks loomasööta toodetakse, plaanib laieneda üle Eesti.

Heintaimed, mida Kevili kokku ostab, töödeldakse Golden Field Factory OÜ Rakveres asuvas tehases, mille omanikud on lisaks Kevilile jordaanlane Mahmoud Ahmed ja USA kodanik Chris Dodson. “Tehases heintaimed kuivatatakse, purustatakse ja pressitakse pakkideks,” selgitab projektijuht Marko Vinni. “Lähis-Itta eksporditavate heinapakkide kaal on keskmiselt 800 kilo.”

Praegu on tehase peamiseks tooraineks lutsern. See on hinnatud sööt loomadele, kes vajavad palju energiat – näiteks jõudlushobused, poeginud märad, lüpsilehmad, kaamelid.