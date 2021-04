Põllumehed paluvad kevadiste põllutööde ajal kaasliiklejatelt tähelepanu ja kannatlikkust

„Kevadised põllutööd on täies hoos – jätkub sõnnikuvedu, toimub põldude väetamine ja tegeletakse kevadkülvi või selle ettevalmistamisega," teatas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Meelika Sander-Sõrmus, et saabunud on põllumeeste jaoks üks kõige aktiivsemaid hooaegu.