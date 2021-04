FOTO | See pole nali: Eesti politseis asusid tööle mesilased, nende eest hoolitseb tuntud teleoperaator

Itaallasi iseloomustab tema sõnul soojalembus, mis tähendab, et jahedama ilmaga nad nina välja väga ei pista, see-eest ilusa ilmaga on väljas korjel kogu jõuguga.

Mesilaste rohkus ei tähenda, et suvel on politseimaja hoov sumisejaid täis. „Mesilased valivad tavaliselt ühe taimeliigi ja otsivad siis seda võimalikult palju. Asfaldilt õnneks midagi korjata pole ja seetõttu töötajaid ega kliente nad häirida ei tohiks. Pigem oleme vaadanud, et nad võiksid suuna võtta Kristiine eraaedadesse, kust leiab vahtraid, õunapuid, võililli ja teisi koduaiataimi, mis tähendab, et mesi saab mitmekesine ja väga-väga hea,“ sõnab Nuudi.