Tema sõnul ei pruugi ostja munakarpi vaadates arugi saada, kust on toode pärit. Näiteks Vanaema talumunad võivad olla toodetud Lätis, Leedus, Poolas või hoopistükkis Ukrainas. „Karbipealne info ei näita mitte midagi. Muna pealt näeb ära selle, kus on toodetud ja tootmismeetodi,” rääkis ta.

Enamasti on importmunad kohalikest odavamad. Miks on see nii, kuidas kohalikku kaupa ära tunda ja mis teeb munarebud kollaseks, loe juba artiklist.