Eestimaa Looduse Fond astus lendorava kaitseprojektist kõrvale, Erametsaliit kaalub sama

Käesoleva aasta alguses taganes ELF projektist, juhtpartneri kodulehel märgitakse, et ressursside puudumise tõttu.

Lahkumise peapõhjustena tuuakse välja rollide ebaloogilisus: keskkonnaametisse oli ette nähtud lendoravaekspert, kuid tema assistent oli ELFi eelarves.

Projektis osalejad kinnitavad, et ELFi taandumise tõttu lendorava heaks midagi tegemata ei jää, lihtsalt ülesanded ja raha lähevad üle keskkonnaametile.

„Lendorava projekt pole teinud mingeid edusamme ühes projekti olulises teemas: metsamajandamise ja lendorava kooseksisteerimine Soome analoogiate põhjal,” leiab Eelmaa. „Nii me peame võib-olla ise ka ühel päeval sellest projektist välja astuma.”