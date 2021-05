Inimesed on erinevad. Pole just kohane praegust võrrelda sõjaajaga, aga ikkagi – korraga on käes väga suured, järsud muutused. Kui mõelda eelmistele suurtele kriisiaegadele, Esimesele maailmasõjale, Teisele maailmasõjale, siis ilmselgelt see ju mõjutas kunsti ja kunstnikke. Äratas nad üles. Jah, sõda on alati negatiivse märgiga, see ei meeldi kellelegi. Aga nii nagu majandusele, ei ole see ka kunstile alati negatiivselt mõjunud.

Selge ju, et ühiskonnale see pole tore aeg. Kõik need piirangud... Aga loojale on see tegelikult ka väga põnev aeg.

See on nii. Aga inglise keeles on ütlus “Success happens, when preparation meets opportunity”. Õnnestumine juhtub siis, kui ettevalmistus kohtub võimalusega. Ma mõtlen, et palju sõltub sellest, kas oled võimaluseks valmis, kui see juhtub. Kui ma ei ole enne tööd teinud, siis ma ei ole ka võimeline endast kõike andma. Just sellepärast ei saa ühtegi asja teha ülejala, et võimalus näeb seda just ja jätab sulle helistamata.

See on suur vastutus – võtta inimeste elust ära kaks tundi. See ei ole naljaasi! Kas ma olen publiku tunnid ära raisanud või on nad seal saalis viibides ja filmi vaadates midagi ka enda jaoks avastanud, saanud!? Ilmselt ma inimese ja režissöörina tahaks, et need filmi vaadates ära antud tunnid ei oleks raisatud aeg. Ma püüdlen selle poole.

Mitte ükski filmitegija ei lähe võtteplatsile selle mõttega, et nüüd ma lähen keskpärast filmi tegema. Aga ometi tihti just nii juhtub. Keskpäraseid filme tehakse ja paljud on isegi alla selle.

“Kui mõelda, mis esilinastuste edasilükkamine maksma läheb… Aina uuesti tehakse promokampaaniaid. Kõik kuni Coca-Cola purkide piltideni tuleb uuesti printida. Pudi-padi, mis suuremate filmidega kaasas käib. Kui raske see võib samas olla režissöörile, loojale – et sa ei saa panna ühele etapile oma elus punkti. Film saab valmis siis, kui on esimest korda ekraanil rahva ees. Kuidas minna edasi, tegelda uuega, kui see punkt on panemata?” arutleb Tanel Toom olukorra üle suures filmimaailmas. Ise on ta üsna pea minemas uue filmi võtetele.

Olukord sunnib raamidest välja mõtlema. Ning see annab uutele ja värsketele mõtetele hoogu, mille peale niisama ei tuleks. Inimene on ikkagi mugav loom. Muidugi on võimalik ka ilma kataklüsmideta ennast lahti raputada. Lähen poolteiseks aastaks üksi kusagile koopasse elama, jätan kõik harjunud elu maha... See on võimalik. Aga kui paljud meist seda teevad? Kui paljud seda endale lubada saavad?

Järsk olukorra ja õhustiku muutus mõjutab mõtlemist kogu maailmas, ja ma ei usu, et see mõju on vaid negatiivne. On väga selgelt näha, kuidas pandeemia on sundinud meid olema kõikides valdkondades palju loomingulisemad kui varem. Vastasel juhul jääks elu lihtsalt seisma. Aga inimesed on erinevad, sellest peab ka aru saama, kui pandeemia mõjudest mõelda. On neid, kellele on see aeg emotsionaalselt väga raske. Samas on neid, kellele väga viljakas ja loominguline, ja on ka neid, kellele väga raske, kuid samal ajal väga viljakas.

Ehk on see vanusega ka seotud. Surmahirm on noorematel väiksem?



Seda küll, aga ma mõtlen eneseisolatsioonile. Üksi olemisele. Mul on seda varem ka ette tulnud, ja see on mulle meeldinud. Olen sellele mõelnud, et miks üksi olemine mind ei hirmuta. Mu isa on meremees.

Olen kasvanud keskkonnas, kus isa oli pikalt ära. See oli minu jaoks normaalsus. Ma ei saanud isa iga asja peale appi kutsuda, aga ma teadsin, et ta on olemas. Ja nii ma mõtlengi, et eraldatus – kui sa tead, et see ei ole lõplik – läheb mööda, saab läbi... Koroonaaeg saab ka läbi, ma usun. Viriseda selle üle, et ei saa mingi aeg ööklubisse minna ... millest me räägime?!

Räägi oma varasematest üksi olemise aegadest.



Siis, kui on keskendunud kirjutamise periood, olen ikka üritanud ennast mõneks ajaks maailmast eraldada. Lähen kodust kaugemale, suvemajja või renditud metsamajakesse. Telefon on ikka kaasas. Kastitäis märkmeid ja mõned raamatud, arvuti muidugi ka, kuhu kirjutada, aga internetti tavaliselt küll ei ole.