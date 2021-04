KAARDID | Teadlased jagasid Eesti metsad looduslikkuse põhjal klassidesse

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kõige suurem osa Eesti metsi kuulub D-klassi ja vaid pisut vähem on C-klassi metsi. A-klassi metsi kasvab kõige rohkem näiteks Lahemaal, Kõrvemaal, Alam-Pedjal, Soomaal ja Karulas.

Ühtlasi selgus, et A-klassi metsade osakaal on kõige suurem rabade ümber kasvavates metsades (soometsad), samuti kuuluvad A-klassi paljud rabastuvad metsad ning nõmme- ja loomännikud ehk niisugused metsad, mille boniteet on kehv ja mida metsamajandajal ei ole huvi raiuda või on need metsad juba kaitse all.