Nõudlus okaspuu saematerjali järele on kasvanud ja küllap on siin rolli mänginud ka alanud raie madalhooaeg, mil mahud lähevad alla. See peegeldub palgihindade kasvus. Paberipuiduturul langesid aprillis kõik hinnad.