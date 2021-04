Kristiina Viiron: aga lüpsa parem üks kord päevas...

| METSALEHT | JUHTKIRI |“Kolmekümneaastane vaba Eesti riik on piisavalt küps, et suuta kaitsta loodust, jättes alles maainimestele nende väärikuse ja sissetuleku. Veel parem, kui riik suudaks neid kaht ühendada,” lausub Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa käesolevas Metsalehes.

Metsaomanik, kes on oma ettevõtluse rajanud metsamajandamisele, ostnud selleks maad ja soetanud tehnikat, ootab õigustusega, et tal metsaraiet ära ei keelata või oluliselt ei piirata. Maid looduskaitse alla võttes pakutakse osati küll ka hüvitisi välja või öeldakse, et mis viga, saate ju ka metsa vähehaaval majandada, aga tegelikult tähendab see ikkagi olulist sekkumist.