Parima metsamajandaja konkurss ootab osalisi

“Oleme metsamajandajate konkursil aastate jooksul näinud väga erineva lähenemisega metsaomanikke. Eks see ongi põhjus, miks meie erametsad on nii mitmekesised ja eriilmelised. Kuid võib julgelt öelda, et kõiki konkursil osalenud metsaomanikke ühendab üks asi – pühendumine oma metsale,” rääkis Eesti Erametsaliidu keskkonnanõunik Kertu Kekk-Reinhold, milline on olnud metsaomanike profiil läbi 28 aasta, mil parima väljaselgitamiseks konkurssi korraldatud on.