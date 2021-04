Kas Eesti saab lõpuks moodsa piimatööstuse?

“Viimane moodne piimakombinaat ehitati ühistute poolt 1936. aastal Türile,” meenutab E-Piima juht Jaanus Murakas, rõhutamaks, et tegemist on tõepoolest sajandi rajatisega. “Selliste suurte projektide õnnestumise eelduseks on põhjalik ja detailne eeltöö, loomulikult on kogu protsess töömahukas ja aeganõudev.”

Uue tehase töötlemisvõimsus on 1100 tonni piima päevas, millest hakatakse tootma pulbreid ja juustusid. Hoone ja tehnoloogia maksumus on ligikaudu sada miljonit eurot. Omafinantseeringu moodustavad ASi E-Piim Too­t­- ­­mine omaosalus, investoritele müüdav 24,99% osalus ASis E-Piim Toomine ning 15 miljonit ühistulise meierei toetust. Eelkokkulepped on sõlmitud laenuraha kaasamiseks.

Vajadusest ehitada Eestisse ühistutele kuuluv moodne piimatööstus, hakati rääkima juba 2011. aastal, kui asuti koostama Eesti piimandusstrateegiat. Maaelu Arengukavasse kirjutati sisse 18 miljonit eurot ühistuliste suurprojektide tarvis ning otsustati, et piimakombinaadi jaoks läheb sellest 15.

Taotluse uue tehase rajamiseks esitas kaks gruppi: E-Piim Tootmine ja MilkEst. Suurprojektide hindamiskomisjon otsustas, et toetuse saab E-Piim. “Kohe hakkasime tehasele kohta otsima,” ütleb Jaanus Murakas. “Pärast kaalutlusi jäi sõelale Paide.”

Viimane moodne piimakombinaat ehitati ühistute poolt 1936. aastal Türile. Jaanus Murakas

Neli aastat tagasi oli raha olemas ja ka ehitushange õnnestus – leping sõlmiti aktsiaseltsiga Nordecon. Esimene lubadus oli hakata toodangut andma 2020. aasta kevadel. Mis siis juhtus?

Muraka sõnul oli esialgne visioon, et investoriks tuleb E-Piima Jaapani partner Marubeni kontsern. Plaan läks vett vedama, kuna ühistuprojektidele seati nõudeks, et välisinvestorid ei tohi omada üle 25%. See jaapanlastele ei sobinud.