Nälkjad on tagasi! Sakus hakatakse õllemaiaid lusitaania tigusid küttima. Lemmikpilsnerit neile ei pakuta

Lusitaania teeteod (tuntud ka kui hispaania teeteod) on ilmselt viimase aasta tuntuim nälkjabränd. Parajat peavalu on need ebameeldivad isendid tekitanud teiste seas ka Saku elanikele, kus liigi lausa plahvatuslik kasv pani suures mures elanikud lausa valla poole pöörduma. Viimases lootuses hakati kasutama igasugu mürke, mis aga lisaks probleemsetele nälkjatele kahjustavad ka pinnast ja muud elusloodust.

Vallale aga selline mürgitamine meeltmööda polnud ja üheskoos kogukonnaga hakati siis loodussõbralikumat lahendust otsima. Augustis prooviti erinevaid lõkse. Tarvis oli leida vahend, mis meelitaks kõige paremini teod ühte kohta kokku. Peibutuseks prooviti näiteks puuvilju ja karastusjooke.

