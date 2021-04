Eesti esitas taotluse 5000 töötaja toetamiseks ehk mida teeb Euroopa Liit turismisektori aitamiseks?

November 2020 – abikava, mille eelarve on 5,5 miljonit eurot ja millega toetati koroonaviiruse pandeemia tõttu kannatanud turismisektori ettevõtteid. Riigiabi ajutise raamistiku kohaselt eraldati avaliku sektori toetus otsetoetustena majutusettevõtete, reisibüroode, turismiatraktsioonide haldajate, turismiteenuste osutajate, rahvusvaheliste bussiteenuste osutajate, konverentsikorraldajate ja giidide jaoks. Meetme eesmärk on leevendada ootamatut likviidsusnappust, millega need ettevõtjad valitsuse poolt viiruse leviku piiramiseks võetud meetmete tõttu silmitsi seisavad.

Oodatud digitõend



17. märtsil 2021 võttis komisjon vastu seadusandliku ettepaneku, millega luuakse ühine raamistik vaktsineerimist, testimist või haigusest paranemist kinnitava digitõendi jaoks. Tegemist on Euroopa Liidu tasandi lähenemisviisiga tõendite väljastamisele, kontrollimisele ja aktsepteerimisele, et hõlbustada vaba liikumist Euroopa Liidus. See on tõenäoliselt üks olulisemaid meetmeid, mida turismisektor oodanud on, sest see tähendab, et suure tõenäosusega ei pea me võimalike järgmiste lainete korral reisimist piirama neile, kel dokumendid korras.