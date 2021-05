Uus silokultuur sorgo kinnitab Eestis kanda

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Sorgo on maailmas väga levinud, seda kasvatatakse laialdaselt loomasöödaks nii silo kui ka jahuna, samuti sobib see hästi siirupi ja alkoholi tootmiseks ning biogaasiks.

"Sorgo on põuale vastupidav ja kasvab kõige paremini huumusrikastel muldadel. Kliima soojenedes on saagikas sorgo kindlasti heaks söödakultuuriks, mille kasvatamist juba praegu õppida tasub," räägib Märs. “Meil siloks kasvatatav sort on sorghum-sudangrass, mis on hübriid. Selle lehed on laiemad, saagikus hektarilt suurem ja kasvuaeg tavalise sorgoga võrreldes lühem.