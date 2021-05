Lausmäede ime: elu perekonnas, kus esmalt sündisid kolmikud ja tagatipuks kaksikud

Üks sagedasemaid küsimusi, mida kolmikute ja kaksikute vanematele Reijo ja Jaanika Lausmäele esitatakse, on see, kas nad on oma lapsed saanud kunstliku viljastamise abiga. Aga ei! Nii 12aastased Janett, Janeli ja Romet kui ka kolmesed Janelle ja Roben on ilma tulnud, sest loodus otsustas just nii.