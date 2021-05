Oleg Sõnajalg tegi tööreisil Hiinasse 14 koroonatesti: reisimiseks pead olema raudsete närvidega reisiekspert

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Koju tuli väga sale poiss,” naerab Viivi Sõnajalg. Tema abikaasa Oleg tuli kuuajaliselt Hiina reisilt tagasi viis kilo kergemana, sest sundkarantiinis pakutud toit oli nii üksluine.

Hiinasse sõitis Oleg Sõnajalg tuulikuäri tõttu. Esimest korda käis ta seal just enne haiguselainet ning koostöö lükati käima.

“Kui näost näkku ei kohtu, kipuvad asjad toppama jääma. Koostööpartnerid ka väga-väga ootasid,” selgitab ta. “Ma teadsin, et see pole lihtne reis, aga täpselt ikkagi ette ei kujutanud, mis mind ees ootab.”

Oli ette teada, et riiki sisenemisel ootab kaks nädalat karantiini, mis kehtib nii välismaalastele kui ka Hiina kodanikele endile. Enne tuli aga kuidagi kohale jõuda.

Eestist Hiinasse reisimiseks tuleb saada viisa, esitada tervisetõend ning enne lendu teha koroonaviiruse PCR-test ja antikehade IgM-test, mis võetakse veeniverest.

Kuigi partnerite poolt oli viisa jaoks kutse esitatud, õnnestus see saada alles teisel katsel, sest see läheb erandi alla — ametlikult on riiki võimalik siseneda vaid lähisugulastel ja kodakondsusega isikutel.

“Kokku tuli mul kogu reisi kestel teha 14 testi,” arvutab Oleg Sõnajalg. See oli aga ainult väike osa kogu reisist. Tõeline närvide mäng algas Frankfurdi lennujaamas.