Mis ühendab koerahotelli, leivatööstust ja metsarestorani?

Kui enamasti teatakse LEADERitkui külamajade ja -kiikede toetajat, siis tegelikult on ampluaa palju laiem. Toetust on võimalik saada kolmest meetmest: ettevõtlus, kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine ning heakorrastatud ja turvaline elukeskkond.

Senise tegutsemisperioodi jooksul on rahastuse saanud 604 projekti ning taotlusteks on eraldatud üle 5,7 miljoni euro. “See on suur summa, mis kõik on suunatud Põlvamaa kohaliku elu arengusse,”ütles Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. „Ettevõtjate toetamiseks oleme jaotanud poole partnerluskogu LEADER toetuste eelarvest.”

Näiteks on toetust saanud Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus, Taevaskoja Meejaam ja selle kontaktivaba müügipunkt, Lättekoja kohvik, tuliuus Siidrikoja restoran Kodas ja Maitsemaa metsarestoran. Toetatud on kakoertehotellija Kanepi aiandi Põlva müügipaviljoni ehitust.