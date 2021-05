Kui nimetada üks põhjus, miks võiks oma kodusel aiamaalapil (isegi tillukesel) kartulit kasvatada, siis on see varajase värske, otse mullast võetud kartuli hõrk maitse. Just selle nimel võiks aias olla kas või paar kartulivagu ning neid saab edukalt teha ka labidaga.