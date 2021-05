FOTOD | Tallinna kesklinnast leiti 400 aastat vana sõrmus, siiani töötav šifferlukk ja muud keskaegset luksuskaupa

Arheoloogid on viimased kaks kuud teinud väljakaevamisi Tallinnas Pärnu maanteel Tõnismäe ja Vabaduse väljaku vahelisel lõigul. Kuna see asub vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja arheoloogiamälestise alal, on seal kohustuslik enne uue hoone ehitamist kaevamised läbi viia.

„Esimese majaaluse 18.-19. saj pärineva kihi koorisime ära ekskavaatoriga, sest see pole nii väärtuslik. Selle all oli meie üllatuseks aga väga hästi säilinud kesk- ja varauusaegne aegne kultuurikiht, mida nüüd hoolikalt uurime,” selgitab OÜ Arheox arheoloog ja objektijuht Keiti Randoja.

Väärtuslik kultuurikiht oli veel paar sajandit tagasi tühipaljas prügi. „Tõenäoliselt asusid siin linnakodanike krundid – aiamaad ja põllud. Ala tõstmiseks või väetamiseks toodi siia vanalinnast koormate kaupa sõnnikut ehk rikaste inimeste prügi, mis siis laiali laotati.”

Kolmapäeval tuli maapõuest välja imeilus roosa kiviga messingust sõrmus, mida kaunistab lohe või maopea. „Rahalist hinnangut on täna sellele veel raske panna, kuid arheoloogilises mõttes on selle väärtus väga suur. Sarnane on varem leitud vaid Harku vallast Kumna külast. Täpselt samasugust aga mitte. Tegemist on ainueksemplariga, mitte masstoodanguga.”