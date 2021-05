Jaekett murrab pead, kuidas vähem toitu ära visata. Aeguvale kaubale soodushinna pakkumine kukkus haledalt läbi

Rimi vastutustundliku ettevõtluse ja kommunikatsiooni juht Katrin Bats selgitas teemat poe köögipoolelt.

Kõiki asju ei ole võimalik õhtuks ära müüa, mingi toiduülejääk poodides kindlasti tekib. Erinevate uuringutega on kindlaks tehtud, et kõige paremini saaks toitu päästa tänu tehnilisele lahendusele, mis oskaks ette ennustada klientide ostukäitumist. Tellimissüsteem on üles ehitatud nii, et püütakse ennustada, mida klient osta võib.

Samas on see üpris keeruline, kuna me ei osta täna poodi minnes täpselt samu asju, nagu aasta tagasi.

Ta selgitas ka seda, miks Rimides ei ole sama kuupäevaga kaubal 50% allahindluskleebiseid ja miks visatakse väikse plekiga õunad prügisse, mitte ei annetata Toidupangale.