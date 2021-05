VIDEO | Vaata, mis saab metsast pärast seda kui seal on toimunud uuendusraie

Metsa saab uuendada läbi külvi, istutamise, looduslikule uuendusele kaasaaitamise ja looduslikule uuendusele jätmise – ühes Andrese ja Martiga käime kõik need etapid läbi. Alustuseks toob Andres vaatajad kaunisse seemlasse, kus kasvatatakse uute metsataimede jaoks seemneid. Seejärel liigume RMK potitaimlasse, kus näeme kuidas seemned külvatakse ja kasvama pannakse. Igas kasvuhoones kasvab ligi kaks miljonit taime, mis peavad läbima pika kadalipu enne kui nad jõuavad metsa kasvama. Andres näitab meile ka põllul kasvavaid pooleaastaseid kasetaimi ning selgitab mis vahe on paljasjuurelisel taimel ja potitaimel. Marti näitab erinevaid taimede istutamise võtteid ja selgitab värskel raielangil liikudes mis on säilikpuud ning mille jaoks on need vajalikud.