VIDEO | Kas teadsid? Metsamehed näitavad miks kasvatatakse koos kuuski ja lehtpuid

Eesti Metsaseltsi metsasarja “Metsa eluring” kolmas film räägib metsa hooldusest läbi kahe metsamehe pilgu. Tamar Muzakko on noor metsakasvataja, kes usub, et metsandus ei ole must ja valge, vaid on väga mitmetahuline ja keeruline teema, kus õpib kogu elu. Taavi Ehrpais on viiendat põlve metsamees, kes ütleb, et ei möödu päevagi, mil teda töö või hobid metsa ei tooks.