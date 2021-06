Kui rododendronid on istutatud poorsesse, õige happesusega (pH=4,5–5,5) mulda, mis ei kuiva läbi ega ole liigniiske ning kui neid veel vajalikul määral väetisega turgutada ja põua ajal kasta, on rododendronid oma eluga üpris rahul. Ka haigustele ja kahjuritele on rahulolevad taimed vähem vastuvõtlikud. Et teie rododendronid jõudsalt kasvaksid ja igal suvel õitega rõõmustaksid, tasub meeles pidada mõned hooldusnipid, mida jagab kuulus rododendronikasvataja Niels Skjöldberg raamatus “Rododendron”.