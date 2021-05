FOTOD | Kaunid kaadrid mõisapargist! Kirnas õitsevad sajad tuhanded tulbid ja nartsissid

Kui eelmisel aastal õitsesid Kirnas ainult tulbid, siis sel aastal on neile lisaks ka nartsissiväljad. Kokku saab imetleda üle 200 000 õie. Kümned tuhanded tulbid on veel kinnised, kuid lähipäevil on lootust, et ka need avanevad.